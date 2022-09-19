У Туреччині збудували корпус майбутнього флагмана ВМС України
У Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ, який отримав назву Гетьман Іван Мазепа.
Про це повідомляє портал TurDef. На даний момент майбутній корвет перебуває у сухому доці.
На його борт уже нанесли напис Гетьман Іван Мазепа і номер F 211.
Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський присвоїв корвету класу Ada, що будується у Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ, ім’я гетьмана Івана Мазепи.
Ada – це тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Судна такого класу призначені як для патрулювання у відкритому морі, так і для протичовнових операцій.
Водночас у їхній конструкції передбачені принципи стелс-технологій. Проєкт з будівництва двох суден такого типу для України розпочався у 2021 році. За домовленостями, корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024-му.
Згідно з даними ВМС України, на зазначених корветах будуть розміщені:
- комплекси ППО малої дальності;
- сучасна система бойового керування;
- навігація;
- радіолокаційна станція;
- гідролокатор для пошуку та виявлення підводних човнів;
- система РЕБ тощо.
Джерело: TurDef
Фото: TurDef