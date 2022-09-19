Вересень, 18 в 21:11

У Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ, який отримав назву Гетьман Іван Мазепа.

Про це повідомляє портал TurDef. На даний момент майбутній корвет перебуває у сухому доці.

На його борт уже нанесли напис Гетьман Іван Мазепа і номер F 211.

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Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський присвоїв корвету класу Ada, що будується у Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ, ім’я гетьмана Івана Мазепи.

Ada – це тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Судна такого класу призначені як для патрулювання у відкритому морі, так і для протичовнових операцій.

Водночас у їхній конструкції передбачені принципи стелс-технологій. Проєкт з будівництва двох суден такого типу для України розпочався у 2021 році. За домовленостями, корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024-му.

Згідно з даними ВМС України, на зазначених корветах будуть розміщені:

комплекси ППО малої дальності;

сучасна система бойового керування;

навігація;

радіолокаційна станція;

гідролокатор для пошуку та виявлення підводних човнів;

система РЕБ тощо.

Джерело: TurDef

Фото: TurDef