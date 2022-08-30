Серпень, 29 в 21:41

Послу Туреччини в Україні вручили ноту через ймовірне перевезення Босфором російських ракетних систем С-300. Їх везло з Сирії судно Sparta II, яке зафрахтувало Міноборони РФ.

Про це заявили у МЗС України 29 серпня.

– Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції, – зазначили у МЗС.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

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Він сподівається, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.