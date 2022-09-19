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Факты / Світ

В Турции построили корпус будущего флагмана ВМС Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
корвет гетьмана Івана Мазепи

В Стамбуле на верфи RMK Marine построили корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, который получил название Гетман Иван Мазепа.

Об этом сообщает портал TurDef.  На данный момент будущий корвет находится в сухом доке.

На его борт уже нанесли надпись Гетман Иван Мазепа и номер F211.

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Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, который строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.

Ada – это тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024-м.

Согласно с данными ВМС Украины, на указанных корветах будут размещены:

  • комплексы ПВО малой дальности;
  • современная система боевого управления;
  • навигация;
  • радиолокационная станция;
  • гидролокатор для поиска и обнаружения подводных лодок;
  • система РЭБ и т.д.
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Источник: TurDef

Фото: TurDef

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