В Турции построили корпус будущего флагмана ВМС Украины
В Стамбуле на верфи RMK Marine построили корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, который получил название Гетман Иван Мазепа.
Об этом сообщает портал TurDef. На данный момент будущий корвет находится в сухом доке.
На его борт уже нанесли надпись Гетман Иван Мазепа и номер F211.
Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, который строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.
Ada – это тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.
В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024-м.
Согласно с данными ВМС Украины, на указанных корветах будут размещены:
- комплексы ПВО малой дальности;
- современная система боевого управления;
- навигация;
- радиолокационная станция;
- гидролокатор для поиска и обнаружения подводных лодок;
- система РЭБ и т.д.
Источник: TurDef
Фото: TurDef