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Факти / Україна

Ось візьмемо Київ за 3 дні до часткової мобілізації в РФ: мережа про заяву Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ось візьмемо Київ за 3 дні до часткової мобілізації в РФ: мережа про заяву Путіна

Російський диктатор Володимир Путін під час звернення до громадян РФ оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі.

Заява диктатора не надто сподобалася самим росіянам, які, хоч і підтримують свого вождя, але чомусь не готові віддавати свої життя за його шизофренічні ідеї.

Після звернення Путіна вони почали шукати відповіді у пошукової системи Google.

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Серед найпопулярніших запитів – як виїхати з Росії, як виїхати з Росії без закордонного паспорту та як відкосити від мобілізації.

У соціальних мережах росіяни обурюються рішенням Путіна і подекуди лунають заклики до імпічменту президента та прокльони у бік Кремля та Думи.

Факти ICTV зібрали реакцію українців та істерику росіян через часткову мобілізацію у РФ.

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Про це він заявив під час свого звернення щодо проведення фейкових референдумів в окупованих українських регіонах.

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