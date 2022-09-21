Ось візьмемо Київ за 3 дні до часткової мобілізації в РФ: мережа про заяву Путіна
Російський диктатор Володимир Путін під час звернення до громадян РФ оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі.
Заява диктатора не надто сподобалася самим росіянам, які, хоч і підтримують свого вождя, але чомусь не готові віддавати свої життя за його шизофренічні ідеї.
Після звернення Путіна вони почали шукати відповіді у пошукової системи Google.
Серед найпопулярніших запитів – як виїхати з Росії, як виїхати з Росії без закордонного паспорту та як відкосити від мобілізації.
У соціальних мережах росіяни обурюються рішенням Путіна і подекуди лунають заклики до імпічменту президента та прокльони у бік Кремля та Думи.
Факти ICTV зібрали реакцію українців та істерику росіян через часткову мобілізацію у РФ.
Часткова мобілізація очима путіна.
Перший загін вже готовий pic.twitter.com/xDd4zRqIHU
— квіточка мамина (@kvitochkamamina) September 21, 2022
в русні #мобилизация pic.twitter.com/O3j6v6iPE1
— Andrew Sacheva (@andrewsacheva) September 20, 2022
Треба бути готовими#мобилизация #притула #україна #збір pic.twitter.com/IxSd4sZuEl
— Archon.ua (@Archonua) September 21, 2022
Як вони швиденько засуїтились #мобилизация pic.twitter.com/hFJv3DmtkD
— Lora (@OzhLora) September 21, 2022
Мобілізація в кацапіїhttps://t.co/jhXxxpaoWG pic.twitter.com/1aiggWNk1i
— Zveroboy (@zveroboy_yarans) September 21, 2022
путін оголосив часткову мобілізацію в “росії”.
Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у зс рф. путін вже підписав указ. мобілізація почнеться сьогодні — 21 вересня. pic.twitter.com/zf4C6Seuj0
— Bohdan (@hunter_tut) September 21, 2022
Ситуація на росії наступна#мобілізація #мобилизация pic.twitter.com/llsuAPMiq5
— Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) September 21, 2022
Кацапи і мобілізація pic.twitter.com/2ZbuNIbCyx
— Кіфлик (@Kiflyk_U) September 20, 2022
24.02 – вазьмьом Київ за трі дня
21.09 – мобілізація на росії pic.twitter.com/ZLN314zzwK
— сезонна линька (@lysycianehvora) September 21, 2022
російська держдума ввела в кримінальний кодекс такі терміни, як “мобілізація”, “військовий стан” та “воєнний час”.
Крім того, тепер в рф будуть карати до 10 років позбавлення волі за дезертирство pic.twitter.com/Uk1Y9ysCeN
— Новинач (@Novinaach) September 20, 2022
#мобилизация pic.twitter.com/qjkgWQCvks
— ravlykart (@amigobeatz) September 21, 2022
21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Про це він заявив під час свого звернення щодо проведення фейкових референдумів в окупованих українських регіонах.