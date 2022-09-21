Вересень, 21 в 13:04

Російський диктатор Володимир Путін під час звернення до громадян РФ оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі.

Заява диктатора не надто сподобалася самим росіянам, які, хоч і підтримують свого вождя, але чомусь не готові віддавати свої життя за його шизофренічні ідеї.

Після звернення Путіна вони почали шукати відповіді у пошукової системи Google.

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Серед найпопулярніших запитів – як виїхати з Росії, як виїхати з Росії без закордонного паспорту та як відкосити від мобілізації.

У соціальних мережах росіяни обурюються рішенням Путіна і подекуди лунають заклики до імпічменту президента та прокльони у бік Кремля та Думи.

Факти ICTV зібрали реакцію українців та істерику росіян через часткову мобілізацію у РФ.

Часткова мобілізація очима путіна.

Перший загін вже готовий pic.twitter.com/xDd4zRqIHU — квіточка мамина (@kvitochkamamina) September 21, 2022

путін оголосив часткову мобілізацію в “росії”.

Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у зс рф. путін вже підписав указ. мобілізація почнеться сьогодні — 21 вересня. pic.twitter.com/zf4C6Seuj0 — Bohdan (@hunter_tut) September 21, 2022

24.02 – вазьмьом Київ за трі дня

21.09 – мобілізація на росії pic.twitter.com/ZLN314zzwK — сезонна линька (@lysycianehvora) September 21, 2022

російська держдума ввела в кримінальний кодекс такі терміни, як “мобілізація”, “військовий стан” та “воєнний час”. Крім того, тепер в рф будуть карати до 10 років позбавлення волі за дезертирство pic.twitter.com/Uk1Y9ysCeN — Новинач (@Novinaach) September 20, 2022

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Про це він заявив під час свого звернення щодо проведення фейкових референдумів в окупованих українських регіонах.