Вересень, 27 в 1:12

На двох нитках російського газопроводу Північний потік-1 раптово почав падати тиск.

Про це російським ЗМІ повідомив оператор магістралі Nord Stream AG.

– Сьогодні ввечері диспетчери центру управління Північного потоку-1 зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з’ясовуються, – йдеться в повідомленні Nord Stream AG.

Наразі Північний потік-1 є єдиним трубопроводом, завдяки якому в Європу поставляється газ із Росії.

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На початку вересня російська корпорація Газпром повідомляла, що газопровід нібито перестав працювати через технічні “несправності”.

Водночас біля трубопроводу Північний потік-2, у ніч на 26 вересня, було зафіксовано різке падіння тиску в трубопроводі, про що було передано інформацію береговим службам Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Згодом з’ясувалося, що розгерметизація труби сталася у виключній економічній зоні Данії.