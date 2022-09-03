Вересень, 02 в 21:01

Російський газовий монополіст Газпром під вечір 2 вересня оголосив про повну зупинку транзиту газопроводом Північний потік через несправність у єдиній компресорній станції Портова.

Про це повідомляє пресслужба Газпрому у Telegram.

У російській компанії запевняють, що що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції Портова був нібито виявлений витік масла “з домішкою герметизуючого складу по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску”.

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Масло також нібито виявили на кабельному вузлу, який входить у склад роботи двигуна турбіни, а також в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату.

У Газпромі кажуть, що виявлення витоків масла нібито зафіксовано за участі представників компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням, але не наводять докази.

– До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу Північний потік повністю зупинено, – повідомив російський монополіст.

Це не вперше, коли Росія через Газпром намагається маніпулювати з газопостачанням у Європу. Так, вранці 31 серпня, російська корпорація повністю призупинила постачання газу з Росії до ФРН трубопроводом Північний потік.

Перед цим, 18 серпня, Газпром робив призупинку постачання газу на три дні. Причиною тоді теж назвали технічні несправності турбіни.

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Джерело: Газпром