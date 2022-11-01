55 ракет РФ по Україні та відсутність світла, води: що відбувається на 251-й день війни (онлайн)

РФ завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді, а також ще по кількох регіонах України. Усього пошкодження отримали 18 об’єктів у 10 регіонах.

У зв’язку з цим було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях, без води залишилося 40% киян. Роботи з відновлення електро- та водопостачання продовжуються.

Україна відновила рух суден зерновим коридором – з наших портів вийшло Ikaria Angel разом із кількома іншими кораблями.