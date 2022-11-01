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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
55 ракет РФ по Україні та відсутність світла, води: що відбувається на 251-й день війни (онлайн)

55 ракет РФ по Україні та відсутність світла, води: що відбувається на 251-й день війни (онлайн)

РФ завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді, а також ще по кількох регіонах України. Усього пошкодження отримали 18 об’єктів у 10 регіонах.

У зв’язку з цим було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях, без води залишилося 40% киян. Роботи з відновлення електро- та водопостачання продовжуються.

Україна відновила рух суден зерновим коридором – з наших портів вийшло Ikaria Angel разом із кількома іншими кораблями.

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00:13 - 01 листопада

16 тис. абонентських адрес Київщини залишаються знеструмленими після ранкового ракетного обстрілу РФ.

Про це Фактам ICTV повідомили в Київській ОВА.

Наразі електропостачання відсутнє у Вишгородському районі, зокрема у частині Вишгорода та Хотянівці.

Енергетики планують відновити електропостання в цих населених пунктах до ранку. Проте в ОВА зазначили, що ситуація дуже нестабільна.

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00:12 - 01 листопада

У понеділок, 31 жовтня, українські сили протиповітряної оборони збили 45 із 55 ворожих ракет, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Це напрочуд гарний результат, враховуючи те, що ми збиваємо ракети ще радянськими засобами. БУК М-1, С-300 – це основа. Дещо сьогодні збивають переносні зенітно-ракетні комплекси, дещо авіація. Маємо ще західну систему IRIS-T , яка теж сьогодні відпрацювала на відмінно, – сказав він.

Ігнат наголосив, що попри високу ефективність роботи ППО, Україна потребує удосконалених систем протиповітряної оборони від західних партнерів.

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