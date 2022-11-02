В Росії обговорювали застосування ядерної зброї, проте ознак підготовки до удару немає – NYT

Листопад, 02 в 13:31

Російські військові лідери обговорювали можливе застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на офіційних осіб США. Зазначається, що переговори росіян щодо застосування ядерної зброї відбулись у жовтні.

Ці розмови занепокоїли адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки показали, наскільки Москва розчарована своїми невдачами на полі бою в Україні.

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Водночас російський диктатор Володимир Путін не брав участі в обговоренні військових РФ.

Попри це, у США не бачать доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до можливого удару.

Відповідні розвіддані з’явилися після того, як Москва запустила фейк про “брудну бомбу” в Україні.

Хоча ризик подальшої ескалації залишається “тривожно високим”, представники адміністрації Байдена та союзники США кажуть, що телефонні розмови між західними та російськими колегами наприкінці минулого місяця допомогли “частково послабити ядерну напруженість”.