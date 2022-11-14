Листопад, 14 в 8:25

Армія Ізраїлю атакувала велику авіабазу в Сирії, яку використовували війська Ірану та РФ. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про авіабазу Шайрат у провінції Хомс. В результаті атаки, як пишуть сирійські ЗМІ, двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

За даними джерел видання, цю авіабазу нещодавно використовували іранські ВПС. Крім того, джерела видання в силових структурах повідомили, що РФ розмістила війська поряд з авіабазою й також використовувала її.