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Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували Іран та РФ – Reuters

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували Іран та РФ – Reuters
Фото: Pixabay

Армія Ізраїлю атакувала велику авіабазу в Сирії, яку використовували війська Ірану та РФ. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про авіабазу Шайрат у провінції Хомс. В результаті атаки, як пишуть сирійські ЗМІ, двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

За даними джерел видання, цю авіабазу нещодавно використовували іранські ВПС. Крім того, джерела видання в силових структурах повідомили, що РФ розмістила війська поряд з авіабазою й також використовувала її.

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Джерело: Reuters
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