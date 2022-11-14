Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували Іран та РФ – Reuters
Фото: Pixabay
Армія Ізраїлю атакувала велику авіабазу в Сирії, яку використовували війська Ірану та РФ. Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про авіабазу Шайрат у провінції Хомс. В результаті атаки, як пишуть сирійські ЗМІ, двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.
За даними джерел видання, цю авіабазу нещодавно використовували іранські ВПС. Крім того, джерела видання в силових структурах повідомили, що РФ розмістила війська поряд з авіабазою й також використовувала її.
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