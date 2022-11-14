Израиль атаковал авиабазу в Сирии, которую использовали Иран и РФ — Reuters

Ноябрь, 14 в 8:25

Армия Израиля атаковала крупную авиабазу в Сирии, которую использовали войска Ирана и РФ. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В результате атаки, как пишут сирийские СМИ, два человека погибли, еще трое получили ранения.

По данным источников издания, эта авиабаза недавно использовалась иранскими ВВС. Кроме того, источники издания в силовых структурах сообщили, что РФ разместила войска рядом с авиабазой и также использовала ее.