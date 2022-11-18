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Факти / Світ

Прем’єр Австралії вимагає від Путіна видати засуджених у справі про катастрофу МН17

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Літак MH17
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Австралії Пенні Вонг вимагає від Володимира Путіна видати засуджених у справі про аварію МН 17 і не займатися приховуванням убивць, повідомляє Agence France-Presse.

– Вердикт суду підтверджує, що РФ несе відповідальність за катастрофу. Ми закликаємо Росію видати засуджених, щоб вони могли постати перед судом за свої мерзенні злочини. Жодне ухилення, заплутування чи дезінформація з боку РФ не допоможуть їй уникнути цього факту. Ми хотіли би сказати Росії, що світ знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас, Володимире Путін, — заявила Вонг.

Нагадаємо, що 17 листопада суд у Гаазі визнав трьох росіян винними у масовому вбивстві пасажирів літака Boeing 777 рейсу MH17 біля Донецька, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

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Джерело: AFP
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