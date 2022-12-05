Грудень, 05 в 13:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від нової холодної війни через прагнення РФ розділити світ на блоки та сфери впливу. Політик зазначив, що міжнародна спільнота має протидіяти цьому.

Про це йдеться в статті Шольца для американского журналу Foreign Affairs.

Очільник уряду ФРН у ній пише, що загарбницька війна Росії проти України “завершила цілу епоху”. Так, для багатьох країн світу останні три десятиліття були періодом відносного миру та процвітання. А в новому багатополярному світі “різні країни та моделі правління змагаються за владу та вплив”.

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Шольц додав, що Росія використовує одні з найжахливіших військових методів і завдає невимовних страждань Україні. Вже загинули десятки тисяч українських громадян, мільйонам довелося залишити свої домівки. Російська артилерія, ракети та бомби перетворили українські будинки, школи та лікарні на руїни.

Як пояснив Шольц, коли Путін віддав наказ про повномасштабний напад, він зруйнував європейську та міжнародну архітектуру, на створення якої пішли десятиліття.

– Жорстокий напад РФ на Україну в лютому 2022 року став початком принципово нової реальності: імперіалізм повернувся до Європи… Вплив російської війни виходить за межі України… Під керівництвом Путіна РФ порушила найбазовіші принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН: відмову від застосування сили як засобу міжнародної політики та зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Діючи як імперська держава, Росія сьогодні прагне силою перекроїти кордони та знову розділити світ на блоки та сфери впливу, – наголосив Шольц.

За словами канцлера Німеччини, світ не повинен дозволити російському диктатору досягти своєї мети, а “реваншистський імперіалізм РФ має бути зупинений”.

Шольц уточнив, що Німеччина робить усе можливе для захисту та зміцнення міжнародного порядку, заснованого на принципах Статуту ООН. Берлін прагне стати гарантом європейської безпеки.

– Вирішальна роль Німеччини наразі полягає в тому, щоб стати одним із основних постачальників безпеки в Європі, інвестуючи в наші збройні сили, зміцнюючи європейську оборонну промисловість, посилюючи нашу військову присутність на східному фланзі НАТО, а також навчаючи та оснащуючи Збройні сили України, – розповів Шольц.

Він запевнив, що Німеччина продовжуватиме зусилля з підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Найбільше Україна сьогодні потребує артилерії та систем протиповітряної оборони, і це саме те, що постачає Берлін у тісній координації з союзниками та партнерами.

Коментуючи роль НАТО, Шольц заявив, що дії цього військового блоку “не повинні призвести до прямої конфронтації з РФ”, але водночас потрібно надійно стримувати подальшу російську агресію. З цією метою Німеччина значно збільшила свою присутність на східному фланзі НАТО.

– Наше послання Москві дуже чітке: ми сповнені рішучості захищати кожен дюйм території НАТО від будь-якої можливої агресії… Ми також чітко дали зрозуміти Росії, що її нещодавня риторика щодо ядерної зброї є безрозсудною та безвідповідальною, – заявив німецький канцлер.

Він висловив думку, що серед багатьох прорахунків, які зробив Кремль, була його ставка на те, що вторгнення в Україну погіршить відносини в Євросоюзі та НАТО. Насправді ж сталося навпаки: ЄС і військовий блок стали сильніші та більш згуртовані. Це, зокрема, проявляється в безпрецедентних економічних санкціях проти РФ.

– Путін повинен розуміти, що жодна санкція не буде скасована, якщо Росія спробує диктувати умови мирної угоди, – запевнив Шольц.

Він уточнив, що всі лідери країн Великої сімки (G7) високо оцінили готовність президента Володимира Зеленського “до справедливого миру”, який передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету України та гарантує здатність нашої держави захищати себе в майбутньому.

За словами Шольца, Німеччина в координації з партнерами готова досягти домовленостей щодо підтримки безпеки України в рамках можливого післявоєнного мирного врегулювання.

– Проте ми не погодимося на незаконну анексію української території, погано замасковану фіктивними референдумами. Щоб закінчити цю війну, Росія повинна вивести свої війська, – повідомив він.

Нещодавно Олаф Шольц заявляв, що Німеччина не приймає цинічну війну Росії, а Кремль не повинен використовувати голод як зброю.

Джерело: Foreign Affairs