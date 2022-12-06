Іран досі не передав Росії ракети через дипломатичний тиск і протести – Подоляк

Грудень, 06 в 20:47

Іран досі не поставив балістичні ракети Росії та може цього не зробити через дипломатичний тиск та внутрішньополітичні негаразди в країні.

Про це британській газеті The Guardian сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, російські війська наразі мають у своєму арсеналі достатньо власних крилатих ракет для ще “двох-трьох” масованих ударів по українській цивільній інфраструктурі, подібних до залпу в понеділок, 5 грудня.

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Росія прагнула поповнити свій арсенал іранськими ракетами, і саме з цією метою секретар Радбезу РФ Микола Патрушев відвідував Тегеран у листопаді.

— Іран зазнав величезного дипломатичного тиску, а протести також посилили тиск на уряд. Уряд починає втрачати контроль над суспільством, а їхні внутрішні проблеми зростають. У них просто немає часу мати справу з Росією. Це не їхній пріоритет, — сказав Подоляк.

Подоляк сказав, що, на його думку, між Москвою та Тегераном все ще тривають переговори щодо ракет, і що в межах своєї переговорної позиції уряд РФ запропонував власних “головорізів”, маючи на увазі експертів із придушення інакомислення та антиурядових протестів.

— Так що переговори тривають, але станом на зараз жодної ракети Росії не передано, – сказав він.

Також у спілкуванні з британською газетою Подоляк сказав, що українські сили навчилися захищатися від російських ракетних атак.

Під час масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, українські Сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет російських окупантів. Загалом ворог випустив понад 70 ракет.