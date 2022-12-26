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Факти / Світ / Росія

В російському Енгельсі знову вибух на аеродромі, є жертви та поранені

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В російському Енгельсі знову вибух на аеродромі, є жертви та поранені

В ніч на 26 грудня на військовому аеродромі у російському Енгельсі Саратовської області пролунав потужний вибух. У місті звучить сирена.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

Росіяни використовують цей аеродром для завдання ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

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До речі, це вже другий вибух за грудень на летовищі в Енгельсі.

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на аеродромі та про щонайменше три жертви. Ще чотири людини дістали поранень.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що цивільна інфраструктура Енгельса не постраждала, евакуацію людей не проводять. Інформацію про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури.

При цьому відстань від російського міста до найближчої неокупованої точки України – 700 км.

Нагадаємо, що 5 грудня на злітно-посадковій смузі аеродрому в Енгельсі прогриміли вибухи. Згодом радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на летовище впав невідомий безпілотник, вибухами пошкоджено щонайменше три літаки.

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Варто зазначити, що на супутникових знімках від 3 та 4 грудня можна побачити, що на базі розміщено щонайменше 30 літаків. Це стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

Фото: скриншот із відео

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