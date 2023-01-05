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Активніше боротимуться з Іраном. Ізраїль перегляне міжнародні відносини – прем’єр

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Активніше боротимуться з Іраном. Ізраїль перегляне міжнародні відносини – прем’єр
Фото: Pixabay

Ізраїль перегляне сферу міжнародних відносин та посилить боротьбу проти Ірану.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль буде вести “активну, енергійну, відповідальну і національну політику” замість “бездіяльності”.

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– Ми діятимемо рішучіше та потужніше проти терористичних гілок радикального ісламу в нашому регіоні. Ми завадимо військовому розміщенню Ірану у Сирії. І насамперед, ми безкомпромісно боремося проти наміру Ірану створити ядерний арсенал, – сказав Нетаньяху.

Прем’єр також обіцяє, що Ізраїль стане більш активним на міжнародній арені.

– Ми переглянемо міжнародні відносини: наш голос будуть чути в світі. Замість того щоб схиляти голови і підкорятися диктату міжнародного співтовариства, ми будемо відстоювати наші інтереси, – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що США та Ізраїль обговорювали шляхи припинення поставок безпілотників з Ірану до Росії.

Джерело: пресслужба уряду Ізраїлю

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