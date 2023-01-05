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Будут более активно бороться с Ираном. Израиль пересмотрит международные отношения – премьер

Бедрак Виктория, редактор ленты
Будут более активно бороться с Ираном. Израиль пересмотрит международные отношения – премьер
Фото: Pixabay

Израиль пересмотрит сферу международных отношений и усилит борьбу против Ирана.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Израиль будет вести “активную, энергичную, ответственную и национальную политику” вместо “бездействия”.

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— Мы будем действовать более решительно и мощно против террористических ветвей радикального ислама в нашем регионе. Мы помешаем военному размещению Ирана в Сирии. И прежде всего мы бескомпромиссно боремся против намерения Ирана создать ядерный арсенал, — сказал Нетаньяху.

Премьер также обещает, что Израиль станет более активным на международной арене.

– Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и Израиль обсуждали пути прекращения поставок беспилотников из Ирана в Россию.

Источник: пресс-служба правительства Израиля

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