Лютий, 02 в 16:24

Європейський Союз створить координаційний центр для збору доказів російських злочинів, вчинених на території України. Він працюватиме в Гаазі.

Про це під час пресконференції у Києві заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Прокурори з України та ЄС вже працюють разом, ми збираємо докази. І я рада оголосити, що міжнародний центр для розслідування злочинів (вчинених в Україні, – Ред.) буде створено у Гаазі. Він координуватиме збір доказів, – сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, найближчим часом Євросоюз запустить роботу центру. Він працюватиме у координації з Україною, партнерами та Нідерландами.

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Нагадаємо, що 19 січня Європарламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що міжнародний трибунал чи інші механізми для притягнення РФ до відповідальності можуть бути готові до літа 2023 року.