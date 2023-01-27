Січень, 27 в 0:56

Міжнародний трибунал або інші механізми, що дозволять притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії, воєнні та інші злочини в Україні, можуть бути готові до літа 2023 року.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.

Сенатор-демократ зі штату Меріленд Бен Кардін заявив Нуланд, що питання притягнення Росії до відповідальності є вкрай важливим, особливо напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня. Його питання стосувалось того, чи може дізнатись міжнародна спільнота те, як і коли буде утворений міжнародний механізм щодо РФ за аналогією до Нюрнберзького процесу після Другої світової війни.

Зараз дивляться Нуланд відповіла, що США та члени G-7 “наполегливо працюють”, аби утворити подібний механізм. – Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла б, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення Росії в Україну, – Ред.) – приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився, – відповіла Нуланд на питання конгресмена. За словами Нуланд, наразі йдуть роботи зі створення як правових механізмів, так і зі збору доказів. Заступниця держсекретаря США нагадала, що під час свого візиту у Київ у вересні 2022 року, вона мала зустріч з неурядовими організаціями в Ірпені, які “збирають докази та документують їх” для передачі в суди. Частина з цих організацій працює за підтримки організації з міжнародної допомоги США, USAID. Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України. Читайте Трибунал за злочин агресії РФ: Матвійчук назвала варіанти притягнення Путіна до відповідальності Independent

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