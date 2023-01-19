Європарламент проголосував за трибунал щодо воєнних злочинів РФ
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Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. За такі злочини відповідає вище керівництво країни.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він закликав усіх партнерів України підтримати трибунал.
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– Вітаю ухвалення резолюції Європарламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, – наголосив Володимир Зеленський.