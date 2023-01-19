Січень, 19 в 13:40

Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. За такі злочини відповідає вище керівництво країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він закликав усіх партнерів України підтримати трибунал.

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