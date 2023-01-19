Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Європарламент проголосував за трибунал щодо воєнних злочинів РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. За такі злочини відповідає вище керівництво країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він закликав усіх партнерів України підтримати трибунал.

Зараз дивляться

– Вітаю ухвалення резолюції Європарламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, – наголосив Володимир Зеленський.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка