Росія завдала збитків медицині, освіті та соціальній сфері України на понад $10 млрд – KSE

Лютий, 16 в 16:44

У результаті повномасштабної війни, яку розв’язала Росія в Україні, пошкоджено або зруйновано понад 4 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров’я.

Київська школа економіки (KSE) повідомляє, що сума збитків оцінюється у $10,7 млрд.

— З них $0,2 млрд – збитки соціальної сфери, $8,8 млрд — збитки закладів освіти, $1,8 млрд – збитки закладів охорони здоров’я. Загальні непрямі втрати сягають $11,1 млрд. А необхідна сума для їх відновлення – щонайменше $19,7 млрд, – йдеться у повідомленні KSE.

Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих закладів освіти вже більше ніж 3 127 об’єктів, серед яких 1 489 шкіл, 885 дитячих садочків, 517 будівель закладів вищої освіти.

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Майже втричі менше пошкоджених або зруйнованих закладів охорони здоров’я — 1 245 об’єктів. Найбільше серед медичних закладів постраждали амбулаторії у кількості 430 об’єктів, а лікарень – 362.

Також пошкоджено або зруйновано 154 заклади соціального захисту населення. Найбільше постраждали санаторії – 46 закладів, соціальні центри — 43, та інтернати – 31.

Галузь освіти найбільше постраждала у Харківській (34%), Донецькій (18%) та Луганській (11%) областях. Найбільший відсоток пошкоджень або руйнувань у соціальній сфері у Донецькій (21%), Одеській (20%) області та Києві (18%). Галузь охорони здоров’я найбільше зазнала збитків на Донеччині (36%), а також у Харківській (23%) та Луганській (11%) областях.

Дані підготовлені за підтримки Міжнародного фонду Відродження.

На початку січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що економіці України завдано збитків на понад $700 млрд внаслідок війни, розв’язаної РФ. Він додав, що до держбюджету на 2023 рік заклали 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Фото: ХК Донбас