В Україну прийшов циклон Willy: синоптик пояснила, яку погоду очікувати

В Україні у вівторок, 21 лютого, порядкуватиме циклон Willy. Практично повсюди очікуються дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

– Зазвичай, в кінці лютого – на початку березня і відбуваються подібні активні атмосферні процеси, явища змішуються, як зимові, так і весняні, розпочинається перехід від зими до теплих сезонів. А ми знаємо, що на стику різних повітряних мас, у контрастних зонах, явища проявляються виразніше та активніше, – пише вона.

Так, впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на Півдні та Заході місцями до +10…+13 градусів.

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Діденко зазначає, що характерна синоптична ознака вівторка – сильний вітер із штормовими поривами. Пориви вітру досягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду.

У Києві 21 лютого очікується дощ, сильний вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг.

– Така погода, можливо, й не комфортна, проте обнадійлива – бо явно вказує на позитивні зміни у бік весни, – додає синоптикиня.

Джерело: Наталка Діденко