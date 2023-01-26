Січень, 26 в 19:56

Канада передасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 зі своїх збройних сил.

Про це повідомила канадський міністр національної оборони Аніта Ананд, яку цитує Global news.

Як зазначає видання, таке зобов’язання міністра “поклало кінець суперечкам про те, чи буде Канада передавати Україні бойові танки зі своїх військових запасів”.

Зараз дивляться

Аніта Ананд також додала, що офіційна Оттава надає запасні частини та боєприпаси для танків. Крім того, в Україну приїдуть інструктори для навчання українських екіпажів.

При цьому глава оборонного відомства Канади залишила відкритою можливість відправки більшої кількості Leopard у майбутньому.

Видання зазначає, що Leopard, які передаються урядом Канади, належать до 112 танків, що належать наразі канадським збройним силам, зокрема 82 танки, призначені для ведення бойових дій.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден раніше заявив, що США відправлять 31 бойовий танк M1 Abrams в Україну, у такий спосіб скасувавши наполегливі доводи Пентагону про те, що ці танки занадто складні для українських військ в експлуатації та обслуговуванні.

Рішення США послідувало за згодою Німеччини відправити 14 танків Leopard 2 із власних запасів. Німеччина заявила, що Leopard не будуть відправлені, якщо США не поставлять свої Abrams.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський висловив подяку світовим лідерам за ці поставки.

Зазначимо, що кілька європейських країн оснастили свої армії танками Leopard 2. Заява Німеччини означає, що ці країни можуть передати частину своїх танкових запасів Україні.