Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Уряд Японії запровадив санкції проти 73 юридичних і 39 фізичних осіб РФ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росія санкції
Фото: Dreamstime

Японія оголосила про замороження активів 73 юридичних і 39 фізичних осіб із Росії, а також дев’яти осіб з  Криму, “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на МЗС Японії.

Зазначено, що під санкції потрапили, зокрема, глава концерну Калашников Алан Лушников і заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін.

Зараз дивляться

Обмеження також стосуються начальника управління президента із забезпечення діяльності Держради Олександра Харичева, його заступника Бориса Рапопорта і Турпал-Алі Ібрагімова, названого родичем глави Чечні Рамзана Кадирова. Також під санкції потрапили співробітники Генштабу Збройних сил Росії та обчислювального центру при Генштабі.

Окрім того, під санкції потрапили холдингова компанія Ак Барс, федеральний центр подвійних технологій Союз і холдинг Роселектроніка, низка інститутів і дослідницьких центрів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П. М. Лебедєва.

20 лютого японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Україна отримає від Японії новий пакет фінансової допомоги розміром у 5,5 мільярда доларів.

Читайте
Японія планує платити по ¥1 млн за дитину сім’ям, які погодяться поїхати з Токіо

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка