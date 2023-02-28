Лютий, 28 в 9:20

Японія оголосила про замороження активів 73 юридичних і 39 фізичних осіб із Росії, а також дев’яти осіб з Криму, “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на МЗС Японії.

Зазначено, що під санкції потрапили, зокрема, глава концерну Калашников Алан Лушников і заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін.

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Обмеження також стосуються начальника управління президента із забезпечення діяльності Держради Олександра Харичева, його заступника Бориса Рапопорта і Турпал-Алі Ібрагімова, названого родичем глави Чечні Рамзана Кадирова. Також під санкції потрапили співробітники Генштабу Збройних сил Росії та обчислювального центру при Генштабі.

Окрім того, під санкції потрапили холдингова компанія Ак Барс, федеральний центр подвійних технологій Союз і холдинг Роселектроніка, низка інститутів і дослідницьких центрів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П. М. Лебедєва.

20 лютого японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Україна отримає від Японії новий пакет фінансової допомоги розміром у 5,5 мільярда доларів.