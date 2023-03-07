Березень, 07 в 20:37

У вівторок, 7 березня, парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ “агентами іноземного впливу” (так званими іноагентами). Через це в Тбілісі спалахнули протести.

Як інформують місцеві ЗМІ, парламент розглядав документ Про прозорість іноземного впливу у прискореному режимі.

За ухвалення документа проголосували 76 депутатів (зокрема члени правлячої партії Грузинська мрія), проти висловилися 13.

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Після розгляду проєкту закону в залі засідань пролунали крики: Зрадники.

Розгляд законопроєкту 7 березня став несподіванкою для опозиції, оскільки планувалося, що його винесуть в залу засідань 9 березня.

Ухвалений законопроєкт значною мірою наслідує законодавство РФ про “іноагентів”.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в ООН, розкритикувала законопроєкт, зазначивши, що він “буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства”, а також для євроінтеграції країни.

– Виходячи з цього, я вже висловила свою рішучу незгоду з цим законопроєктом, – заявила вона.

Згідно з повідомленням адміністрації президентки Грузії, Саломе Зурабішвілі скасувала заплановані зустрічі в США та готує надзвичайне звернення до грузинів на тлі протестів.

Посольство США вже назвало події в парламенті “чорним днем для грузинської демократії”.

–Подальший розгляд парламентом інспірованих Кремлем законів несумісний із чітким прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та демократичного розвитку, – йдеться в заяві посольства.

Протести в Тбілісі

Через розгляд суперечливого документа грузини зібралися під парламентом Грузії на акцію протесту. Силовики, своєю чергою, перекрили проспект Руставелі в Тбілісі, на якому розташовані урядові будівлі, зокрема й парламент.

На акцію зібралися пересічні грузини, представники політичних партій та громадянського суспільства. Протестувальники наголошують, що майбутнє Грузії в Європі, а законопроєкт про “іноагентів” створює загрозу для вступу країни в Євросоюз.

У якийсь момент біля будівлі парламенту Грузії виникло протистояння між поліцією та учасниками акції. За повідомленнями ЗМІ, сутички розпочалися після того, як протестувальники захотіли переміститися до всіх трьох входів у будівлю.

Грузинський спецназ не пропускав учасників акції до одного з входів, а протестувальники у відповідь скандували: Росіяни, Раби!

Спецназ перекрив усі підступи до законодавчого органу. Силовики вже застосували проти протестувальників сльозогінний газ, перцеві балончики та водомет, намагаючись розігнати акцію.

Силовики звуковим сигналом попередили учасників акції, щоб ті залишили прилеглу територію, але грузини продовжили протестувати.

Міністерство внутрішніх справ Грузії поширило заяву у зв’язку з розгоном протестувальників біля парламенту Грузії. В МВС стверджують, що акція “набула насильницького характеру”, оскільки її учасники спробували заблокувати один із входів до парламенту, а також “мали місце акти насильства щодо працівників міністерства”.

Джерело: Грузія Online, NEWS.On.ge, Ехо Кавказу, Новини-Грузія