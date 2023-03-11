Березень, 11 в 21:39

Польська республіка будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Про це пише британське видання The Telegraph, із посиланням на те, що Варшава планує провести у своїй армії свого роду революцію, щоб стримувати зростаючу загрозу з боку Росії.

– Підстьобуваний війною по сусідству і зростаючим страхом, що Польща одного разу може опинитися під прицілом Кремля, який прагне повернутися в ті часи, коли Російська імперія тягнулася до Вісли, польський уряд має намір озброюватися – і швидко, – пише видання.

Цього року Варшава планує витратити на оборону 4$ свого ВВП, що вдвічі перевищує вимоги НАТО і зробить Польщу найбільшою в альянсі державою, яка витрачає на оборону в розрахунку на душу населення.

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При цьому деякі угоди на поставку нового обладнання були укладені ще до повномасштабної війни Росії проти України, коли Польща, вже усвідомлюючи російську загрозу, почала модернізувати свої збройні сили, все ще обтяжені великою кількістю радянської техніки.

Однак російське вторгнення в Україну прискорило цей процес і спонукало підписати безліч нових контрактів.

– Злочинний напад Російської Федерації на Україну і непередбачуваний характер Путіна означають, що нам необхідно ще більше прискорити модернізацію обладнання, – сказав порталу Defence24 міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, для Польщі сьогодні дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки.

– Ми можемо зробити це тільки шляхом створення сильних збройних сил. Досить сильних, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від нападу, – сказав Блащак.

Цим Варшава показує свої амбіції щодо переозброєння збройних сил Польщі, зазначає The Telegraph.

Для початку Польща розмістила замовлення на 1 тис. основних бойових танків K2 з Південної Кореї і 250 абсолютно нових танків M1A2 SEPv3 Abrams зі США.

– Це перетворить Польщу на володаря найбільших у Європі танкових сил, що перевершують 227 танків Великобританії, – пише видання.

До того ж артилерію Польщі буде посилено прибуттям 600 K9, 18 пускових установок HIMARS з 9 тис. ракет і 288 систем РСЗВ K239 Chunmoo з Південної Кореї.

Понад 1 тис. бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва транспортуватимуть польські війська в бій, а повітряне прикриття забезпечать 96 вертольотів AH-64E Apache, закуплених у США, і 48 бойових літаків FA-50, замовлених у Південній Кореї.

– Ми змінюємо наше обладнання дуже, дуже швидко. Це дійсно революція, а не еволюція, – сказав капітан Марек Адаміак в інтерв’ю The Telegraph.

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Усі ці дії держави Польської підкреслюються планами щодо подвоєння чисельності польської армії до 300 тис. осіб, що перетворить Польщу на найбільшу в Європі військову державу за чисельністю особового складу на захід від України.

Також тривають переговори про будівництво “масивного збройового заводу” у співпраці з Великою Британією, частково для того, щоб допомогти у виробництві та ремонті обладнання і зброї, призначеної для України.

The Telegraph зазначає, що обладнання, однак, поставляється за високою ціною.

– Польща насолоджувалася роками економічного зростання, і, за прогнозами, ВВП зростатиме і цього року, незважаючи на економічні наслідки війни в Україні, але вартість її щедрих витрат на оборону буде значною, – зазначає видання.

Варшава планує витратити на озброєння близько £85 млрд до 2035 року, а оборонний бюджет на цей рік становить рекордні 97 млрд злотих (£18 млрд). Однак польська газета Dziennik Gazeta Prawna підрахувала, що фактична сума на 2023 рік може зрости до £24 млрд, якщо врахувати позабюджетні кошти.

Такий рівень витрат не позбавлений ризиків, зазначають експерти.

– Я боюся, що всі ці видатки можуть виснажити бюджет, якщо ними не управляти належним чином, – каже Магдалена Якубовська, експертка з питань оборони та віцепрезидентка Res Publica-Visegrad Insight, фонду, що висвітлює політику Центральної Європи.

За її словами, громадськість може не знати, що, можливо, доведеться скоротити деякі цивільні проєкти в Польщі.

– Останні кілька років у нас було стабільне економічне зростання, але зараз ми близькі до рецесії. Якщо ми не піднімемо економіку завдяки грошам ЄС (із фонду відновлення після пандемії), які ми досі не отримали, то ситуація може стати критичною, – каже вона.

Раніше Європейська Комісія відмовила Польщі в доступі до грантів і дешевих кредитів на суму близько £30 мільярдів із Фонду відновлення та стійкості після пандемії ЄС через суперечку про верховенство закону. Польський уряд представив законодавство, яке може розв’язати безвихідну ситуацію, але наразі гроші залишаються недоступними.

Щоб допомогти Польщі, торік Конгрес США схвалив виділення $288,6 млн на військове фінансування для “стримування і захисту” від зростаючої загрози з боку Росії. Ці гроші допоможуть, але в умовах інфляції в Польщі, що становить близько 17%, і уповільнення економічного зростання оборонний бюджет може стати важким для виконання.

Незважаючи на це, Магдалена Якубовська вважає, що поки що поляки, схоже, готові взяти на себе фінансовий тягар.

– Оскільки війна, можливо, не за горами, поляки розуміють, що потрібно йти на жертви, щоб дбати про національні інтереси. Якщо люди бояться війни, значить, вони ставляться до неї з розумінням, – каже вона.

Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, збережеться, незважаючи на глибокі й часто запеклі політичні розбіжності в Польщі. Усвідомлюючи загрозу, що виходить від Росії, опозиційні партії здебільшого визнають необхідність витрат Варшави, принаймні, на даний момент.

Восени в Польщі плануються парламентські вибори, і питання оборони і того, хто найкраще зможе захистити країну, безсумнівно, стане одним із питань виборів.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej