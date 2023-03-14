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Сейм Литви одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Литва
Фото: Depositphotos

Сейм Литви у вівторок, 14 березня, одноголосно визнав російську приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.

Про це повідомляє LRT.

У постанові йдеться про те, що найманці ПВК становлять загрозу державній і громадській безпеці. Документ також закликає інші країни наслідувати приклад Литви.

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– Від початку російського вторгнення в Україну найманці Вагнера вчиняють систематичні серйозні агресивні злочини – убивства та катування мирних жителів України, бомбардування будинків та інших цивільних об’єктів, що рівносильно тероризму, – йдеться в документі.

Зазначено, що компанія, заснована близьким до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, є тіньовим інструментом влади Росії.

Окрім того, у резолюції додають, що ПВК Вагнера безоплатно отримує від уряду Росії військову техніку, зокрема ракетні комплекси Град, танки та бронетехніку, і проходить навчання у Службі військової розвідки (ГРУ) Росії.

Раніше у ЗМІ повідомили, що до російської приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина почали набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів.

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Джерело: LRT

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