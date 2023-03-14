Сейм Литвы единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией

Март, 14 в 13:18

Сейм Литвы во вторник, 14 марта, единогласно признал российскую частную военную компанию Вагнера террористической организацией.

Об этом сообщает LRT.

В постановлении говорится о том, что наемники ЧВК представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Документ также призывает другие страны последовать примеру Литвы.

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— С начала российского вторжения в Украину наемники Вагнера совершают систематические серьезные агрессивные преступления — убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбардировки домов и других гражданских объектов, что равносильно терроризму, — говорится в документе.

Отмечено, что компания, основанная близким к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, является теневым инструментом власти России.

Кроме того, в резолюции добавляют, что ЧВК Вагнера бесплатно получает от правительства России военную технику, в частности ракетные комплексы Град, танки и бронетехнику, и проходит обучение в Службе военной разведки (ГРУ) России.

Ранее в СМИ сообщили, что в российскую частную военную компанию Вагнера Евгения Пригожина начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

Источник: LRT