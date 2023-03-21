Є ознаки, що Росія просила у Китаю летальну зброю. Пекін розглядає це питання – Столтенберг

Березень, 21 в 17:36

НАТО бачить певні ознаки того, що Росія, ймовірно, попросила летальну допомогу у Китаю для підтримки продовження війни в Україні.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі у вівторок, 21 березня.

— Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це було прохання з боку Росії, і що це питання розглядається в Пекіні китайською владою, – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії, адже вважатиметься підтримкою незаконної війни.

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Коментарі глави НАТО з’явилися на тлі візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна. Столтенберг сказав, що триденний державний візит Сі до Москви свідчить про тісніші зв’язки, що розвиваються між Китаєм і Росією останніми роками.

— Ми бачимо, як Китай і Росія все більше зближуються у військовій сфері – спільні навчання, спільне патрулювання, морське і повітряне патрулювання – в економічній сфері, а також у політичній і дипломатичній сфері. Тож зустріч у Москві є частиною цієї моделі, коли Китай і Росія працюють все тісніше і тісніше і будують все сильніше і сильніше партнерство, – сказав Столтенберг.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Пекін заявляв про свою неупередженість у війні, але повторював риторику Кремля, звинувачуючи НАТО в конфлікті, а також відмовився засудити вторгнення і підтримав Москву фінансово, збільшивши закупівлю російського палива.