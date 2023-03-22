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Прем’єр Японії закликав Путіна негайно припинити агресію проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Прем’єр Японії закликав Путіна негайно припинити агресію проти України
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав російського диктатора Володимира Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти та негайно припинити агресію проти України.

Про це він заявив на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

– Під час саміту Групи семи, який я провів минулого місяця, і під час ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна, Росію закликали негайно повністю вивести війська з України. Я ще раз закликаю президента Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти та негайно припинити агресію на території України, – наголосив прем’єр-міністр Японії.

Він зазначив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а завдяки солідарності між країнами двостороння співпраця поглиблюється та ще більше розширюється.

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– Ми поділяємо фундаментальні цінності України. Зокрема, домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства, – зазначив він.

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