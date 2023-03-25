Березень, 25 в 18:00

Країни Євросоюзу повинні запровадити контроль над кінцевими користувачами електронних та технологічних товарів, які Росія може використовувати для своїх військових потреб під час повномасштабної агресії проти України.

Таку думку висловив віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек, якого цитує агентство Bloomberg.

Після низки санкційних пакетів та експортних обмежень Євросоюз та його союзники все більше зосереджуються на блокуванні шляхів їх обходу. Є дані, що сотні видів товарів, таких як напівпровідники, інтегральні схеми та інші технології, які Москва використовує у військових цілях, можуть потрапляти до РФ через треті країни.

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Після запровадження санкцій експорт з країн ЄС та Великої сімки (G7) до РФ суттєво скоротився.

Однак зросли поставки підсанкційних товарів до Туреччини, Казахстану та Об’єднаних Арабських Еміратів. Ці країни, своєю чергою, значно наростили експорт до Росії.

За словами Габека, миритися з такою ситуацією не можна.

– Ми переглянули експортні дані багатьох держав колишнього Радянського Союзу та багатьох країн, що межують із РФ. Є дуже вражаючий рух вантажівок за ці роки, і раптово він збільшився вчетверо з початку запровадження санкцій. Треба бути надзвичайно легковірним, щоб сказати, що жодного зв’язку немає, – наголосив міністр.

За даними Bloomberg, Євросоюз планує закликати низку країн посилити моніторинг сотень видів товарів, які можуть використовуватися Росією у військових цілях.

Туреччина вже припинила транзит санкційних товарів до РФ. Однак існують побоювання, що це не поширюється на товари, що продаються на турецькому ринку, які можуть бути реекспортовані до Росії.

Роберт Габек виступив за впровадження контролю за кінцевими користувачами, який зазвичай застосовується під час експорту зброї. Йдеться про зобов’язання для покупців та продавців, які запобігатимуть продажу товарів третім сторонам без попереднього дозволу.

– Ми одразу визначили заходи, одним із яких буде запровадження контролю за кінцевим використанням таких товарів подвійного призначення. Зазвичай ми це робимо тільки для товарів військового призначення. Тож компанії, які їх продають (підсанкційні товари, – Ред.), повинні будуть повідомити, де вони опинилися, – пояснив міністр.

На думку Габека, це допомогло б зупинити обхід санкцій. А реалізувати такий крок можна б було через новий санкційний пакет Євросоюзу.

Міністр уточнив, що члени ЄС ще мають розглянути юридичну складову такого рішення.

Нещодавно очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС готуватиме 11-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, члени Євросоюзу зосередяться на протидії ухиленню від уже запроваджених обмежень.