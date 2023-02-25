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Факти / Україна

Росбанк та підприємства Росатому: ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
санкції
Фото: Depositphotos

Європейський Союз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії.

Про це йдеться в офіційному документі Євросоюзу.

Зазначається, що санкції торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції спрямовані на тих, “хто відповідає за воєнні дії, за політичні рішення, хто забруднює суспільний простір дезінформацією і шкідливими наративами, доповнюючи військову війну ще й інформаційною війною”.

– Ми також націлені на тих, хто причетний до нелюдських депортацій і примусового усиновлення українських дітей у Росію, а також на тих, хто несе відповідальність за розробку дронів, які націлені на українське цивільне населення і цивільну інфраструктуру, – написав він.

Боррель підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме посилювати тиск на Росію “так довго, як це буде потрібно”.

Зокрема, до списку увійшли:

  • Альфа-банк, Росбанк та банк Тінькофф;
  • ТОВ Комерційні автомобілі – група ГАЗ;
  • низка підприємств Росатому;
  • медіагрупа Патріот;
  • Національна перестрахувальна компанія;
  • голова Росспівробітництва Євген Примаков;
  • уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова;
  • заступник голови уряду Московської області В’ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію;
  • хірург Леонід Рошаль;
  • голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв;
  • підприємство Росатомфлот, що управляє атомним криголамним флотом РФ;
  • медіагрупа Росія сьогодні та виконавчий директор Кирило Вишинський;
  • Міноборони РФ;
  • Служба зовнішньої розвідки РФ;
  • заступник гендиректора Першого каналу Кирило Клейменов;
  • заступник гендиректора Національної Медіа Групи Олександр Акопов;
  • воєначальник Олексій Авдєєв;
  • воєначальник Михайло Теплинський;
  • воєначальник Сергій Каракаєв;
  • головний редактор Росія 24 Євген Бекасов;
  • головний редактор Літературної газети Максим Замшев;
  • колишній глава Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю російського вторгнення в Україну, посли країн-членів Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Крім того, того самого дня США теж запровадили санкції проти юридичних і фізичних осіб із РФ, зокрема проти виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також російських губернаторів, міністрів і пропагандистів.

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