Лютий, 25 в 20:28

Європейський Союз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії.

Про це йдеться в офіційному документі Євросоюзу.

Зазначається, що санкції торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції спрямовані на тих, “хто відповідає за воєнні дії, за політичні рішення, хто забруднює суспільний простір дезінформацією і шкідливими наративами, доповнюючи військову війну ще й інформаційною війною”.

– Ми також націлені на тих, хто причетний до нелюдських депортацій і примусового усиновлення українських дітей у Росію, а також на тих, хто несе відповідальність за розробку дронів, які націлені на українське цивільне населення і цивільну інфраструктуру, – написав він.

Боррель підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме посилювати тиск на Росію “так довго, як це буде потрібно”.

Зокрема, до списку увійшли:

Альфа-банк, Росбанк та банк Тінькофф;

ТОВ Комерційні автомобілі – група ГАЗ;

низка підприємств Росатому;

медіагрупа Патріот;

Національна перестрахувальна компанія;

голова Росспівробітництва Євген Примаков ;

; уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова ;

; заступник голови уряду Московської області В’ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію;

за депортацію українських дітей у Росію; хірург Леонід Рошаль ;

; голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв ;

; підприємство Росатомфлот, що управляє атомним криголамним флотом РФ;

медіагрупа Росія сьогодні та виконавчий директор Кирило Вишинський ;

; Міноборони РФ;

Служба зовнішньої розвідки РФ;

заступник гендиректора Першого каналу Кирило Клейменов ;

; заступник гендиректора Національної Медіа Групи Олександр Акопов;

воєначальник Олексій Авдєєв ;

; воєначальник Михайло Теплинський ;

; воєначальник Сергій Каракаєв ;

; головний редактор Росія 24 Євген Бекасов ;

; головний редактор Літературної газети Максим Замшев ;

; колишній глава Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю російського вторгнення в Україну, посли країн-членів Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Крім того, того самого дня США теж запровадили санкції проти юридичних і фізичних осіб із РФ, зокрема проти виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також російських губернаторів, міністрів і пропагандистів.