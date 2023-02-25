Росбанк та підприємства Росатому: ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти РФ
Європейський Союз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії.
Про це йдеться в офіційному документі Євросоюзу.
Зазначається, що санкції торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції спрямовані на тих, “хто відповідає за воєнні дії, за політичні рішення, хто забруднює суспільний простір дезінформацією і шкідливими наративами, доповнюючи військову війну ще й інформаційною війною”.
– Ми також націлені на тих, хто причетний до нелюдських депортацій і примусового усиновлення українських дітей у Росію, а також на тих, хто несе відповідальність за розробку дронів, які націлені на українське цивільне населення і цивільну інфраструктуру, – написав він.
Боррель підкреслив, що Євросоюз продовжуватиме посилювати тиск на Росію “так довго, як це буде потрібно”.
Зокрема, до списку увійшли:
- Альфа-банк, Росбанк та банк Тінькофф;
- ТОВ Комерційні автомобілі – група ГАЗ;
- низка підприємств Росатому;
- медіагрупа Патріот;
- Національна перестрахувальна компанія;
- голова Росспівробітництва Євген Примаков;
- уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова;
- заступник голови уряду Московської області В’ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію;
- хірург Леонід Рошаль;
- голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв;
- підприємство Росатомфлот, що управляє атомним криголамним флотом РФ;
- медіагрупа Росія сьогодні та виконавчий директор Кирило Вишинський;
- Міноборони РФ;
- Служба зовнішньої розвідки РФ;
- заступник гендиректора Першого каналу Кирило Клейменов;
- заступник гендиректора Національної Медіа Групи Олександр Акопов;
- воєначальник Олексій Авдєєв;
- воєначальник Михайло Теплинський;
- воєначальник Сергій Каракаєв;
- головний редактор Росія 24 Євген Бекасов;
- головний редактор Літературної газети Максим Замшев;
- колишній глава Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв.
Нагадаємо, 24 лютого, у річницю російського вторгнення в Україну, посли країн-членів Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.
Крім того, того самого дня США теж запровадили санкції проти юридичних і фізичних осіб із РФ, зокрема проти виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також російських губернаторів, міністрів і пропагандистів.