Квітень, 03 в 12:13

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю сподівається умовити главу КНР Сі Цзіньпіна не зближатися із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела.

Франція хоче, щоб Китай став посередником у врегулюванні війни в Україні.

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Проте не зрозуміло, які важелі впливу на Китай має Макрон, адже Європа продовжує оговтуватися від наслідків розриву торговельних зв’язків з Росією, а геополітична напруженість у відносинах між Китаєм і США, двома найбільшими економіками світу, зростає.

Видання Politico вважає, що президент Франції напевне хоче розіграти особисту карту, адже раніше Макрона дуже критикували через безрезультатні телефонні розмови з Путіним.

На Єлисейських полях з оптимізмом очікують зустрічі Макрона та Сі, проте у західних чиновників думки протилежні.

Наприклад, Білий дім не очікує, що Макрон досягне прориву.

За словами трьох чиновників Білого дому, Сі навряд чи задовольнить прохання Макрона або обмежить будь-які наполегливі кроки Китаю в Тихоокеанському регіоні.

В адміністрації Байдена також існує певне занепокоєння щодо можливого зближення Франції з Китаєм, адже напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном є найвищою за останні десятиліття.