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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Найближчими днями Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2A4

Leopard 2

Найближчими днями Іспанія планує відправити в Україну шість танків  Leopard 2A4. 

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

– Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України. Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше, – сказала вона.

Міністерка зазначила, що доставлення танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. За її словами, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.

Нагадаємо, на початку березня в Іспанії завершилися військові навчання. Перші 10 українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 пройшли чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

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Іспанія, Війна в Україні, Російська агресія, Танки для України
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