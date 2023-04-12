Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Найближчими днями Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2A4
Найближчими днями Іспанія планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
– Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України. Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше, – сказала вона.
Міністерка зазначила, що доставлення танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. За її словами, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.
Нагадаємо, на початку березня в Іспанії завершилися військові навчання. Перші 10 українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 пройшли чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.
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