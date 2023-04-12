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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В умовах, максимально наближених до бойових: як військові відточують майстерність

Навчання Об’єднаних сил ЗСУ

У північній операційній зоні щодня триває робота щодо відпрацювання військовими як тактики, так і психологічної підготовки. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв опублікував відео з навчань, які максимально наближені до бойових.

– Додаткові стресові навантаження допомагають випрацювати у бійців стійкість на полі бою. Ми розуміємо, що військова майстерність – це не витвір долі й не дарунок життя. Її відточують кропіткою працею та щоденними перемогами над собою, – наголосив він.

За його словами, щоденні тренування підвищують силу духу та загартовують характер, і тут немає другорядних завдань, оскільки є мета, якої потрібно досягти з найменшими моральними та фізичними втратами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Об’єднані сили ЗСУ

Війна в Україні, Військові навчання, ЗСУ, Російська агресія, Сергій Наєв
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