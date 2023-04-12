В умовах, максимально наближених до бойових: як військові відточують майстерність
У північній операційній зоні щодня триває робота щодо відпрацювання військовими як тактики, так і психологічної підготовки. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв опублікував відео з навчань, які максимально наближені до бойових.
– Додаткові стресові навантаження допомагають випрацювати у бійців стійкість на полі бою. Ми розуміємо, що військова майстерність – це не витвір долі й не дарунок життя. Її відточують кропіткою працею та щоденними перемогами над собою, – наголосив він.
За його словами, щоденні тренування підвищують силу духу та загартовують характер, і тут немає другорядних завдань, оскільки є мета, якої потрібно досягти з найменшими моральними та фізичними втратами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Об’єднані сили ЗСУ