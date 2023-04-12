Анастасия Кожушко, редактор ленты
В ближайшие дни Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4 в ближайшие дни
В ближайшие дни Испания планирует отправить в Украину шесть танков Leopard 2A4.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
– В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину. Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее, – сказала она.
Министр отметила, что доставка танков будет осуществляться морем и завершится до конца апреля. По ее словам, кроме танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.
Напомним, в начале марта в Испании завершились военные учения. Первые 10 украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4 прошли четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ