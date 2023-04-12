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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В ближайшие дни Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4 в ближайшие дни

Leopard 2

В ближайшие дни Испания планирует отправить в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

– В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину. Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее, – сказала она.

Министр отметила, что доставка танков будет осуществляться морем и завершится до конца апреля. По ее словам, кроме танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.

Напомним, в начале марта в Испании завершились военные учения. Первые 10 украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4 прошли четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

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Испания, Война в Украине, Російська агресія, Танки для Украины
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