Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла та деяких представників РПЦ
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та деяких представників РПЦ.
Указ опубліковано на сайті президента.
– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться у документі.
У санкційному списку десять осіб, зокрема:
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- колишній народний депутат Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;
- так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав;
- так званий єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви Чернишов Костянтин;
- так званий єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр;
- так званий архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр;
- митрополит Ізюмський і Куп’янський Української православної церкви Іванов Олег;
- єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;
- так званий єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В’ячеслав;
- керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Джерело: сайт президента
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