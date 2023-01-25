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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла та деяких представників РПЦ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та деяких представників РПЦ.

Указ опубліковано на сайті президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться у документі.

У санкційному списку десять осіб, зокрема:

Зараз дивляться
  • колишній народний депутат Вадим Новинський;
  • намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;
  • так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав;
  • так званий єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви Чернишов Костянтин;
  • так званий єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр;
  • так званий архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр;
  • митрополит Ізюмський і Куп’янський Української православної церкви Іванов Олег;
  • єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;
  • так званий єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В’ячеслав;
  • керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Джерело: сайт президента

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