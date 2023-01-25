Січень, 25 в 10:41

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та деяких представників РПЦ.

Указ опубліковано на сайті президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться у документі.

У санкційному списку десять осіб, зокрема:

Зараз дивляться колишній народний депутат Вадим Новинський;

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;

так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав;

так званий єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви Чернишов Костянтин;

так званий єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр;

так званий архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр;

митрополит Ізюмський і Куп’янський Української православної церкви Іванов Олег;

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;

так званий єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В’ячеслав;

керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Читайте Гундяєв та інші діячі РПЦ: Зеленський підписав указ про нові санкції Джерело: сайт президента

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