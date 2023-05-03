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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Посли ЄС схвалили виділення €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України

Посли ЄС схвалили виділення €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України
Фото: Getty Images

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення виділити €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України.

Відповідне рішення було ухвалене в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER) у Брюсселі, про що сповістила на сторінці у Twitter Швеція, яка головує в Раді Європи.

– Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів і ракет, – йдеться в повідомленні.

Подробиць рішення немає.

Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЄС надасть Україні боєприпасів на €2 млрд.

– Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на €1 млрд. Ще €1 млрд Євросоюз виділяє на їх спільні подальші закупівлі для України, – сказав він.

Нагадаємо, раніше між членами ЄС існували розбіжності. Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані виробництва з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни ЄС.

З критикою питання закупівлі боєприпасів для України раніше виступив очільник МЗС Дмитро Кулеба, який сказав, що розчарований неспроможністю ЄС домовитись щодо цієї теми.

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ЄС, Війна в Україні, Україна
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