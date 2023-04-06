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Посли ЄС не дійшли згоди щодо виготовлення боєприпасів для України – Politico

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Через два тижні після того, як Євросоюз оголосив про угоду щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів, блоку довелося зіткнутися з юридичною заковикою в питанні, хто отримає гроші.

Про це пише видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Ці розбіжності загальмували перший у своєму роді план спільної закупівлі боєприпасів для України.

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Предметом суперечки послів ЄС, які зібралися для обговорень 5 квітня, залишається питання про те, чи будуть ці контракти укладатися виключно з компаніями ЄС (і як юридично визначити їх), або ж вони будуть доступні і для позаблокових виробників.

За словами кількох дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишалися в ЄС. Греція і Кіпр підтримують Париж, що, за словами деяких дипломатів, пов’язано з їхнім бажанням уникнути укладення контрактів із турецькими заводами.

Угоду ЄС про спільні закупівлі було терміново підготовлено і затверджено 20 березня в останні тижні на тлі побоювань, що у Києва закінчуються снаряди.

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Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція подвоїть постачання для ЗСУ 155-мм артилерійських боєприпасів.

Джерело: Politico
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