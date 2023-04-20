Швейцарія запровадила санкції проти ПВК Вагнера

У четвер, 20 квітня, Швейцарія оголосила про запровадження санкцій проти російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це йдеться на сайті уряду.

– Департамент з економічних питань, освіти та досліджень, що відповідає за санкції, розширив санкційний список щодо Росії. Швейцарія запроваджує санкції проти групиВагнер та новинного агентства РІА ФАН, – йдеться в повідомленні.

13 квітня Європейський Союз запровадив санкції проти приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

В кінці січня 2023 року США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Це дало змогу Вашингтону розширити санкції проти її найманців.

Джерело: уряд Швейцарії

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