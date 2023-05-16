Між Іраном і Росією посилюється військове співробітництво – Кірбі

У рамках співпраці Іран надає Росії ударні безпілотники односторонньої дії, зокрема понад 400 дронів із серпня 2022 року.

Про це заявив під час брифінгу радник з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, в рамках співпраці Іран надає Росії ударні безпілотники.

– Ідеться про зростаючі оборонні відносини, які дають змогу Росії вбивати більше людей в Україні, а також дають змогу Ірану поповнювати запаси військової техніки і становити більшу загрозу для своїх сусідів, – цитує Кірбі Reuters.

За його словами, безпілотники – це основна військова допомога, яку Іран надає Росії, яка прагне придбати безпілотники просунутого рівня.

Сполучені Штати пізніше оголосять про додаткові деталі щодо розширення військового співробітництва між Росією та Іраном, додав Кірбі.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Іран продав Росії понад тисячу дронів, крім того, Російській Федерації було передано й “іншу зброю”, сказав він.

Наприкінці квітня США оголосили про нові санкції проти Росії та Ірану, оскільки ці країни утримують американських громадян.

Джерело : Reuters

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