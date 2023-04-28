Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники

США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Фото: Pexels

У Сполучених Штатах Америки оголосили нові санкції проти організацій, осіб у Росії та Ірані, причетних до неправомірного утримування громадян США заручниками.

Представники уряду повідомили, що запроваджуються санкції проти Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ, за відповідальність або співучасть, пряму чи опосередковану, відповідальність за накази, контроль чи іншу причетність до неправомірного затримання американських громадян за кордоном.

За словами посадовців, російська ФСБ неодноразово брала участь в арешті, розслідуванні та затриманні протизаконно утримуваних у РФ громадян США. Водночас російські державні засоби масової інформації публічно визнали причетність ФСБ до цих арештів.

Також санкції оголосили проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ще чотирьох осіб, яких асоціюють з цією організацією. Посадовців стверджують, що надалі обмеження можуть посилитися.

За даними Білого дому, ці фізичні, юридичні особи в Росії та Ірані намагалися використати американців для політичного впливу або поступок від США. Ці дії загрожують стабільності та цілісності міжнародної політичної системи, а також загрожують безпеці громадян США та інших осіб за кордоном, вважають посадовці.

Читайте також
Шпигуни Путіна: журналісти виявили десятки агентів у дипвідомствах РФ у Північній Європі
посольство росії в Страстбурзі

Іран, санкції, Санкції проти Росії, США-Росія, ФСБ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У колаборанта Сальдо знайшли аграрну компанію у Британії – The Guardian
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Злила дані про захисників Маріуполя: голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ
СБУ викрила голову Полтавського райсуду
Заморозили рахунки та заборонили в’їзд: Чехія наклала санкції на патріарха Кирила
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Кабмін пропонує на 50 років накласти санкції на Іран за допомогу РФ
Іран
Витік документів США: новий наступ із Білорусі – дезінформація Генштабу ЗС РФ
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи
PinchukArtСentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь