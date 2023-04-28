США оголосили про нові санкції проти РФ та Ірану за взяття американців у заручники

У Сполучених Штатах Америки оголосили нові санкції проти організацій, осіб у Росії та Ірані, причетних до неправомірного утримування громадян США заручниками.

Представники уряду повідомили, що запроваджуються санкції проти Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ, за відповідальність або співучасть, пряму чи опосередковану, відповідальність за накази, контроль чи іншу причетність до неправомірного затримання американських громадян за кордоном.

За словами посадовців, російська ФСБ неодноразово брала участь в арешті, розслідуванні та затриманні протизаконно утримуваних у РФ громадян США. Водночас російські державні засоби масової інформації публічно визнали причетність ФСБ до цих арештів.

Також санкції оголосили проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ще чотирьох осіб, яких асоціюють з цією організацією. Посадовців стверджують, що надалі обмеження можуть посилитися.

За даними Білого дому, ці фізичні, юридичні особи в Росії та Ірані намагалися використати американців для політичного впливу або поступок від США. Ці дії загрожують стабільності та цілісності міжнародної політичної системи, а також загрожують безпеці громадян США та інших осіб за кордоном, вважають посадовці.

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