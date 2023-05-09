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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Недружній крок щодо України: МЗС відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві

Парад у Москві 9 травня
Фото: Getty Images

Участь іноземних лідерів у заході на Червоній площі в Москві 9 травня є аморальним та недружнім кроком щодо України.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо приїзду прем’єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на парад у столицю РФ.

– Під час заходу президент РФ Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій, – йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що в ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти ще більше смертей та завдати ще більше руйнувань.

На параді продемонстрували військову техніку РФ, яка вже десятий рік поспіль бере участь у неспровокованій агресивній війні Росії проти України.

– Розглядаємо участь лідерів іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу, – наголосили дипломати.

У МЗС додали, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад у перемогу над нацизмом 78 років тому.

– Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі у фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом, – йдеться у заяві.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, МЗС України, Парад, Росія
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