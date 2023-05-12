Китай скористається поразкою Росії у війні в Україні – Боррель

Китай “скористається геополітичними перевагами” поразки Росії у війні проти України.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на таємний лист головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

У документі Боррель закликав країни-члени ЄС знайти “послідовну стратегію” щодо Китаю, яка відповідає націоналізму Пекіна та “посиленню конкуренції між США і Китаєм”.

– Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе витягти з цього геополітичну перевагу, – зазначив Боррель у листі, який опинився у розпорядженні редакції FT.

Зазначається, що лист став відправною точкою перед дводенною дискусією між міністрами закордонних справ країн ЄС, які розпочнуться у п’ятницю, 12 травня, про нову політику щодо Китаю.

Боррель наголосив на готовності блоку “серйозно взаємодіяти” з Пекіном щодо війни в Україні, попри його риторичну підтримку Москви.

Він сказав, що ЄС “вітає всі щирі позитивні кроки від Китаю, спрямовані на пошук рішення”.

За словами Борреля, ЄС не повинен прагнути “блокувати зростаючу міць країн, що розвиваються”, на знак небажання держав-членів прийняти більш жорсткий підхід США до Китаю.

Дипломат також виступив на підтримку стратегії ЄС щодо “зниження ризиків”, яку він представив менш ризикованою, ніж відхід Америки від Китаю.

– ЄС має усвідомлювати, що багато країн розглядають геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу та, отже, Європі. Вони прагнутимуть зміцнити власні можливості для маневру, не обираючи нічий бік, – йдеться у матеріалі FT.

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