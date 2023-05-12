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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Китай скористається поразкою Росії у війні в Україні – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Китай “скористається геополітичними перевагами” поразки Росії у війні проти України.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на таємний лист головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

У документі Боррель закликав країни-члени ЄС знайти “послідовну стратегію” щодо Китаю, яка відповідає націоналізму Пекіна та “посиленню конкуренції між США і Китаєм”.

– Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе витягти з цього геополітичну перевагу, – зазначив Боррель у листі, який опинився у розпорядженні редакції FT.

Зазначається, що лист став відправною точкою перед дводенною дискусією між міністрами закордонних справ країн ЄС, які розпочнуться у п’ятницю, 12 травня, про нову політику щодо Китаю.

Боррель наголосив на готовності блоку “серйозно взаємодіяти” з Пекіном щодо війни в Україні, попри його риторичну підтримку Москви.

Він сказав, що ЄС “вітає всі щирі позитивні кроки від Китаю, спрямовані на пошук рішення”.

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За словами Борреля, ЄС не повинен прагнути “блокувати зростаючу міць країн, що розвиваються”, на знак небажання держав-членів прийняти більш жорсткий підхід США до Китаю.

Дипломат також виступив на підтримку стратегії ЄС щодо “зниження ризиків”, яку він представив менш ризикованою, ніж відхід Америки від Китаю.

– ЄС має усвідомлювати, що багато країн розглядають геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу та, отже, Європі. Вони прагнутимуть зміцнити власні можливості для маневру, не обираючи нічий бік, – йдеться у матеріалі FT.

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