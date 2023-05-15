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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Британія буде навчати українських пілотів та домовляється з країнами щодо F-16 для України

F-16
Фото: Depositphotos

Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України сучасних винищувачів F-16.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Так, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Сполученому Королівстві, де зустрівся з прем’єром Ріші Сунаком.

У повідомленні уряду зазначається, що надане Великою Британією військове обладнання має бути підкріплене навчанням, економічною підтримкою, жорсткими санкціями проти режиму Путіна та довгостроковими гарантіями безпеки.

Цього літа британські військові почнуть перший етап навчання українських пілотів базовій підготовці, щоб вони могли літати на інших типах літаків.

– Це навчання координується між Великою Британією та іншими країнами в наданні Україні винищувачів F-16, – йдеться в повідомленні уряду Королівства.

У повідомленні уряду також зазначається, що за останній рік Велика Британія підготувала 15 000 українських військовослужбовців.

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Наступного місяця Велика Британія проведе конференцію, щоб залучити міжнародні інвестиції для підтримки відновлення України, просуваючи такі галузі як чиста енергія і технології.

У 2022 році Велика Британія надала Україні військову підтримку на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

У 2023 році Велика Британія надала обладнання, включно з ескадрильєю основних бойових танків Challenger 2, самохідними гарматами, сотнями бронемашин і сучасними ракетами, включно зі Starstreak і Storm Shadow.

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Війна в Україні, Велика Британія, Винищувач F-16, Володимир Зеленський
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