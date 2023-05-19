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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Байден підтримав навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – CNN

винищувач F16
Фото: Depositphotos

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16.

Про це телеканалу CNN повідомив представник адміністрації президента США.

За його словами, спільні тренування не відбуватимуться в США, а, найімовірніше, у Європі. Однак американський персонал братиме участь у навчаннях разом із союзниками і партнерами. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців.

— Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли саме надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть, – сказав представник США.

Можна припустити, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на новину про навчання на F-16. У своєму Telegram він опублікував черговий ребус із чотирьох емодзі, на яких є літак, каска і прапор США.

У березні США прийняли двох українських пілотів МіГ-29 та Су-27 на військовій базі в Тусоні в Арізоні, щоб оцінити їхні навички за допомогою льотних симуляторів. Після цього було визначено, що на навчання наших пілотів керувати F-16 знадобиться лише чотири місяці.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон дав зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати сучасні винищувачі F-16 в Україну. Крім того, у Бельгії та Великій Британії заявили про готовність навчати українців керувати винищувачами четвертого покоління.

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пілот ЗСУ

Джерело: CNN
Винищувач F-16, Літаки, США, український пілот
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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