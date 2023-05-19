США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN

Офіційний Вашингтон протягом останніх тижнів дав зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати сучасні винищувачі F-16 в Україну.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, знайомі з перемовинами.

Однак чиновникам адміністрації нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо експорту F-16.

Кілька європейських країн мають у своєму розпорядженні американські винищувачі F-16, зокрема Нідерланди, які готові експортувати кілька літаків в Україну. Але США мали б схвалити це передання третій стороні через те, що ці літаки є американською технологією.

США не бажають відправляти до Києва жодного власного F-16, проте адміністрація Байдена готова схвалити експорт літаків до України, якщо саме так вирішать вчинити їхні союзники.

Раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив, що питання передання F-16 не стоїть на порядку денному Великої сімки, хоча це можуть обговорювати в кулуарах саміту.

– Як двопартійна група законодавців, ми вважаємо, що передання винищувачів F-16 Україні є необхідним для забезпечення Києва можливостями повітряної оборони для повного захисту своєї країни і повернення всіх своїх територій, – написала група законодавців-республіканців і демократів у листі до президента Джо Байдена в середу.

Очікується, що питання передання F-16 стане предметом дебатів на саміті НАТО у Вільнюсі.

Ще одне відкрите питання – де українські пілоти тренуватимуться на F-16. Речник прем’єр-міністра Великої Британії раніше повідомив, що Британія і Нідерланди прагнуть сформувати міжнародну коаліцію для навчання українських пілотів.

Раніше видання The New York Times повідомило, що кілька європейських країн готові передати свої літаки F-16 Україні, але США не дозволяють розпочати навчання українських пілотів.

Джерело : CNN

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