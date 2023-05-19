Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Щомісячні терміни виплат для ВПО: коли українцям чекати нарахувань
Світові новини
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN

F-16
Фото: Depositphotos

Офіційний Вашингтон протягом останніх тижнів дав зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати сучасні винищувачі F-16 в Україну.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, знайомі з перемовинами.

Однак чиновникам адміністрації нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо експорту F-16.

Кілька європейських країн мають у своєму розпорядженні американські винищувачі F-16, зокрема Нідерланди, які готові експортувати кілька літаків в Україну. Але США мали б схвалити це передання третій стороні через те, що ці літаки є американською технологією.

США не бажають відправляти до Києва жодного власного F-16, проте адміністрація Байдена готова схвалити експорт літаків до України, якщо саме так вирішать вчинити їхні союзники.

Раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив, що питання передання F-16 не стоїть на порядку денному Великої сімки, хоча це можуть обговорювати в кулуарах саміту.

– Як двопартійна група законодавців, ми вважаємо, що передання винищувачів F-16 Україні є необхідним для забезпечення Києва можливостями повітряної оборони для повного захисту своєї країни і повернення всіх своїх територій, – написала група законодавців-республіканців і демократів у листі до президента Джо Байдена в середу.

Очікується, що питання передання F-16 стане предметом дебатів на саміті НАТО у Вільнюсі.

Читайте також
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Ще одне відкрите питання – де українські пілоти тренуватимуться на F-16. Речник прем’єр-міністра Великої Британії раніше повідомив, що Британія і Нідерланди прагнуть сформувати міжнародну коаліцію для навчання українських пілотів.

Раніше видання The New York Times повідомило, що кілька європейських країн готові передати свої літаки F-16 Україні, але США не дозволяють розпочати навчання українських пілотів.

Джерело: CNN
Винищувач F-16, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пентагон переоцінив допомогу Україні на $3 млрд. На ці гроші можуть дати ще зброї
Пентагон
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Єнс Столтенберг
У Конгресі США закликали Байдена розблокувати відправку літаків F-16 Україні — NYT
Білий дім США
Деякі європейські країни готові передати винищувачі F-16 Україні – NYT
винищувачі F-16
Пентагон не проти, щоб інші країни передали F-16 Україні – Politico
F-16
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (19.05.2023)
США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (19.05.2023)
США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (19.05.2023)
США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (19.05.2023)
США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь