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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Енергоносії та діаманти: лідери G7 погодилися посилити санкції проти РФ

Енергоносії та діаманти: лідери G7 погодилися посилити санкції проти РФ
Фото: Getty Images

Країни G7 погодилися продовжити санкційний тиск на Росію, а також протидіяти спробам обходу санкцій.

Про це йдеться у заяві країн G7 за підсумками саміту, оприлюдненій 19 травня.

У спільній заяві йдеться про поширення санкцій на експорт російських діамантів.

— Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту діамантів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати, аби обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, і співпрацюватимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективної реалізації майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, зокрема за допомогою технологій відстеження, – йдеться в документі.

Крім того, лідери країн G7 домовилися й надалі скорочувати прибутки Москви, які йдуть на фінансування війни. Плануються подальші обмеження доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.

За словами учасників саміту, поступова відмова від російських енергоносіїв призвела до падіння світових цін на нафту і газ, а також до того, що “Росія більше не може використовувати доступ до енергії як зброю проти нас і світу”.

Саміт країн G7 стартував 19 травня у Японії. Під час нього очікується спільна заява про підтримку України та нові заходи, які покликані обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

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G7, Війна в Україні, Санкції проти Росії
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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