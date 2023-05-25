Російська ядерна зброя вже прямує до Білорусі – Лукашенко

Російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі у рамках домовленостей двох країн.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в Москві. Відеозаписи, де нібито зафіксовано переміщення ядерної зброї, публікують білоруські Telegram-канали.

Лукашенко прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та РФ угоду про розміщення російської ядерної зброї на території країни.

– Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання та інше. Ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів, – заявив білоруський диктатор.

Він уточнив, що, ймовірно, російська ядерна зброя вже може перебувати на території Білорусі. Лукашенко зазначив, що “приїде та подивиться”.

У Мінську міністри оборони Білорусі Віктор Хренін і РФ Сергій Шойгу підписали документи про зберігання нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння на території Білорусі.

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