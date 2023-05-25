Африка – простір дипломатичного двобою. Кулеба заявив, що Лавров готує турне “по його слідах”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Москві стежать за його візитом до Африки, а глава МЗС РФ Сергій Лавров готує турне “по його слідах”

Про це він розповів у Instagam.

– Усе, звісно, непросто. Все складно. Тому що 30 років Росія тут дуже потужно працювала, сіяла свою пропаганду. Переконувала і переконує, що вона є рятівником і єдиним захисником Африки на світовій арені. Я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне. І там, де я з’являюся, потім з’являється російський посол і починає розповідати, як погано, що вони приймали українського міністра, – сказав міністр.

За словами Кулеби, Лавров “за його слідами” одразу намагається говорити з тими людьми, з якими говорив він, і готує свої візити в Африку.

Український міністр назвав Африку “простором дипломатичного двобою”.

– Боротьба триває. І треба боротися за кожен куточок світу, оскільки інтерес України є в кожному куточку світу. Я в цьому глибоко переконаний, потрібно лише знайти цей інтерес і використати на користь нашої країни та перемоги, – підсумував він.

Наступна країна Африки, яку має намір відвідати глава МЗС України, – Руанда.

Джерело: Дмитро Кулеба

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