Вибори у Туреччині: один із кандидатів закликав підтримати Ердогана у другому турі
Лідер правої турецької партії АТА та екскандидат на пост президента Сінан Оган заявив, що у другому турі підтримає чинного главу держави Реджепа Ердогана.
Основною причиною його рішення стало те, що правляча коаліція здобула парламентську більшість на виборах, повідомляє BBC.
– У системі президентського правління для стабільності вкрай важливо, щоб парламент і президент перебували під управлінням одного і того ж альянсу, – сказав Оган на пресконференції у понеділок.
Він закликав виборців, які голосували за нього, підтримати Ердогана у другому турі.
Зазначимо, що у першому турі президентських виборів Оган набрав 5,2% голосів, а чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів.
Головним конкурентом Ердогана є Кемаль Киличдароглу, якого підтримали 44,89% виборців. Другий тур відбудеться 28 травня.