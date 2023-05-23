Вибори у Туреччині: один із кандидатів закликав підтримати Ердогана у другому турі

Лідер правої турецької партії АТА та екскандидат на пост президента Сінан Оган заявив, що у другому турі підтримає чинного главу держави Реджепа Ердогана.

Основною причиною його рішення стало те, що правляча коаліція здобула парламентську більшість на виборах, повідомляє BBC.

– У системі президентського правління для стабільності вкрай важливо, щоб парламент і президент перебували під управлінням одного і того ж альянсу, – сказав Оган на пресконференції у понеділок.

Він закликав виборців, які голосували за нього, підтримати Ердогана у другому турі.

Зазначимо, що у першому турі президентських виборів Оган набрав 5,2% голосів, а чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів.

Головним конкурентом Ердогана є Кемаль Киличдароглу, якого підтримали 44,89% виборців. Другий тур відбудеться 28 травня.

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